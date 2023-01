"Ruba" la carta d'identità a un anziano e gli intesta le bollette del gas

Intesta le bollette del gas a un anziano. La polizia di Foligno ha denunciato una 45enne per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia la donna - già nota alla Polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti - sarebbe riuscita a ottenere i dati della carta d'identità dell'anziano a cui prestava assistenza domestica.

A far partite le indagini la querela dell'anziano, che si è presentato in commissariato con due bollette per oltre 700 euro intestate a lui ma riferite a un appartamento diverso. Sul contratto, spiega la polizia, erano state utilizzate le sue generalità e , come documento di riconoscimento, era stata fornita la sua carta di identità.