Bolletta dell'energia elettrica intestata alla vicina, sotto processo per truffa

Intesta il contratto di fornitura dell’energia elettrica alla vicina di casa, ma dopo la prima bolletta viene scoperto e finisce sotto processo per truffa.

L’uomo, un 40enne difeso dall’avvocato Paola Giovanna Lai, è accusato di aver “al fine di procurarsi un vantaggio” effettuato “mediante l’utilizzo” della propria utenza telefonica “una richiesta di attivazione di fornitura elettrica a nome” della vicina di casa, “sostituendo il tal modo, illegittimamente, la propria all’altrui persona”.

In questo modo si sarebbe reso responsabile del reato di truffa perché “con artifizi e raggiri consistiti nell’attivare” a nome della vicina di casa “L’utenza elettrica e induceva in errore l’ente fornitore Enel ad emettere fattura relativa al consumo di energia” per un importo di 43,26 euro.

All’arrivo della prima bolletta il raggiro è stato scoperto.