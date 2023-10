Perugia, bocciato agli esami di recupero: i genitori fanno ricorso al Tar

Non supera l’esame per il recupero dei debiti scolastici e non viene ammesso alla classe successiva, così i genitori si rivolgono al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contestando lo scrutinio.

I genitori, rappresentati dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, hanno chiesto l'annullamento, con sospensione dell'efficacia (cioè ammissione con riserva alla classe superiore), dello scrutinio “recante il giudizio di non ammissione dell'odierno ricorrente alla classe ...del liceo … di Perugia, stabilito, all'unanimità dal Consiglio della classe”.

Nel ricorso si chiede di rivedere il “verbale relativo alla prova di verifica per la materia matematica svolta il ... con cui la commissione esaminatrice ha attribuito all'odierno ricorrente, all'esito della predetta prova, la votazione di 3/10, nonché il seguente giudizio: verifica incompleta, analisi e interpretazione dei dati errate o esigue, gravi errori nell'applicazione e sviluppo delle procedure risolutive sia nella parte algebrica che geometrica”.

Anche la prova di fisica è al centro del ricorso, laddove “la commissione esaminatrice ha attribuito all'odierno ricorrente, all'esito delle predette prove: la votazione di 3/10, nonché il seguente giudizio: conosce parzialmente i contenuti, ha difficoltà di applicazione e nell'individuare adeguate strategie risolutive. La prova evidenzia gravi carenze in tutti gli argomenti proposti” relativamente alla prova scritta e la valutazione di 4/10, nonché il seguente giudizio “conosce parzialmente i contenuti, ha difficoltà di collegamento dei concetti e dimostra di non aver colmato le lacune emerse durante l'anno” relativamente alla prova orale.

I giudici amministrativi in considerazione del fatto che “in data 16 ottobre 2023 i ricorrenti hanno notificato e depositato il gravame avverso la non ammissione del figlio alla seconda classe del liceo scientifico, disposta in data 30 agosto 2023”, che la “prima camera di consiglio utile per l’esame collegiale della domanda cautelare, in base ai termini processuali, è quella del 7 novembre 2023”, che “l’anno scolastico in Umbria è iniziato in data 13 settembre 2023 e quindi, in assenza di indicazioni contrarie, deve supporsi che il minore stia frequentando le lezioni della prima classe ormai da oltre un mese” e che “nella prospettiva del bilanciamento tra i contrapposti interessi, occorra accordare prevalenza all’esigenza (che, peraltro, può ipotizzarsi essere comune ad entrambe le parti) di ridurre le possibili soluzioni di continuità nel percorso didattico, in vista della decisione collegiale che potrà orientare, motivatamente e nella pienezza del contraddittorio, la prosecuzione dell’anno scolastico”, non hanno concesso “l’adozione delle misure cautelari monocratiche richieste”, rinviando direttamente alla camera di consiglio del 7 novembre.