IL BLOG di Franco Parlavecchio | Libertà e tempo: ecco cosa abbiamo riscoperto in questo orribile 2020

L’anno che sta finendo ha fatto vivere delle sensazioni di distanza, lontananza, distacco, solitudine, paura. L’effetto “speciale” provato negli ultimi mesi ha creato una ripercussione psicologica che protrarrà i suoi effetti per un tempo lungo ed incerto. Conviene prenderne atto ed agire di conseguenza. Nella negatività di un mondo che è velocemente cambiato, c’è stata la riscoperta di un qualcosa che negli anni avevamo pericolosamente dimenticato, un elemento prezioso che abbiamo troppo spesso trascurato: il tempo.

Tra un’angoscia, un dolore ma anche un momento in cui ci siamo fermati e siamo stati costretti a fare i conti con noi stessi, il tempo è stato sempre amico e nemico allo stesso tempo. Elemento indefinito, ci rende tutti uguali, la differenza la fa solo il modo in cui scorre. Questo bene prezioso qualche volta si lascia andare come se non fosse anche un po’ nostro, altre volte ci sfugge come se non riuscissimo ad afferrarlo. Il tempo non è infinito e qualche volta quei momenti in cui siamo costretti a fermarci servono anche per comprendere che non possiamo veramente permetterci di sprecare neanche un attimo.

Il tempo è un bene che non si può scambiare con niente. Corre più veloce di noi, non possiamo rincorrerlo ma solo comprenderne il valore e gustarlo nel modo migliore. Una serie di momenti che diventano nutrimento per la nostra memoria. Forse ultimamente il tempo ci è apparso ristretto perché abbiamo avuto l’impressione di sentire la mancanza di una vera libertà, anche di esprimerci. Dimentichiamo però che spesso siamo noi a limitarci senza che nessuno realmente ci ponga dei veri limiti. Non c’è migliore libertà che quella di sentirsi protetti in una gabbia aperta. In questa prigione spalancata il tempo diventa la nostra più grande opportunità. L’augurio per il prossimo anno è quello di riuscire a godere degli istanti comprendendo il valore di ciò che si ha e di ciò che veramente desideriamo.