Ragazzina palpeggiata e baciata in un vicolo: 33enne condannato per violenza sessuale

Due anni di reclusione con il rito abbreviato e pena non sospesa. È la condanna inflitta dal giudice per l’udienza preliminare Elisabetta Massini ad un uomo di 33 anni accusato di violenza aggravata per “aver costretto” una quattordicenne “a subire atti sessuali”.

L’imputato, difeso dall’avvocato Guido Maria Rondoni, a maggio del 2023 avrebbe bloccato la giovane contro un muro, costringendola a subire “palpeggiamenti sul seno e sui fianchi” e l’avrebbe baciata sulla bocca”.

La vittima aveva raccontato, durante l’incidente probatorio, di essere andata nella piazza del paese (della provincia di Perugia, ndr), in compagnia della cugina, una domenica pomeriggio e di essersi accorta che un uomo le mandava dei baci invitandola a “seguirlo dietro al circolo dove si trova un magazzino”.

La 14enne ha raccontato di essere rimasta intimorita da quell’uomo “molto più grande di me e mi sono subito allontanata” chiedendo alla cugina di andare via.

Le ragazze si erano incamminate verso casa, quando il 33enne le avrebbe raggiunte e afferrata la 14enne per un braccio, l’avrebbe spinta contro il muro, toccandola e baciandola.

La ragazza aveva anche raccontato di essersi messa ad urlare e che l’uomo, ubriaco per via dell’alito e dell’andatura barcollante, si era allontanato.

Il gup del Tribunale di Perugia ha anche disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici che hanno contatti o interessi con i minori (come scuole o asili) e disposto un risarcimento alla ragazzina e ai genitori, assistiti dall’avvocato Delfo Berretti.