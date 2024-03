Blitz dei carabinieri, autolavaggio sequestrato

I carabinieri forestali di Gualdo Tadino hanno sequestrato un autolavaggio della città.

Secondo la ricostruzione dei militari "è emerso che la ditta controllata non era in possesso di alcuna documentazione attestante il corretto smaltimento, ai sensi di legge, dei fanghi prodotti dall’attività di lavaggio dei veicoli".

I carabinieri hanno anche appurato che "parte dei reflui generati dai lavaggi andavano a finire nella strada pubblica, in violazione delle norme che disciplinano il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi prodotti nelle aziende".

Autolavaggio sequestrato e 29enne denunciato per i reati di deposito incontrollato di rifiuti speciali liquidi e smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali. "Per tali reati, la normativa di riferimento prevede la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro", specificano i carabinieri.

E ancora. Il controllo è stato effettuato insieme al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Perugia, che ha riscontrato "violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori consistenti nella mancata dotazione di idonei presidi antincendio e nell’omessa designazione degli addetti incaricati al primo soccorso". Sanzioni per 3.274,83 euro.