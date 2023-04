Blitz anti droga, perquisizioni anche a Perugia

Smantellata dai carabinieri di Montepulciano una estesa rete di spaccio di cocaina e hashish che ha portato all'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti di 10 persone (7 destinatarie degli arresti domiciliari e 3 sottoposte ad obbligo di dimora nel comune di residenza), emesso dal Gip del Tribunale di Siena, su richiesta della Procura senese, per le ipotesi di reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato con violenza sulle cose e favoreggiamento reale. La maxi operazione che ha visto impegnati oltre 100 militari ha portato anche a 23 perquisizioni nelle province di Siena, Arezzo, Perugia, Terni, Monza e Brianza. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'attività investigativa ha consentito di accertare l'esistenza di una rete di spacciatori in gran parte operanti nella Valdichiana senese e aretina, con alcuni riferimenti anche in altre province, che sarebbe stata dedita al trasporto, alla detenzione e allo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Nel corso dell’indagine, inoltre, sono stati sequestrati complessivamente 7 chili di cocaina e 14 grammi di hashish per un valore complessivo all'ingrosso di oltre 300mila euro, sequestrati oltre 70mila euro in contanti, nella disponibilità di un indagato; arrestate in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio 6 persone (3 delle quali destinatarie anche della misura cautelare); denunciate a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti, complessivamente, 26 persone (10 delle quali destinatarie della misura cautelare da eseguire); segnalate amministrativamente alle competenti Prefetture diverse decine di acquirenti, ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.