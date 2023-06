"Assassini", torna a colpire il vandalo dei manifesti delle sagre

È tornato a colpire l’animalista che imbratta i manifesti delle sagre affissi nei cartelloni del Comune di Perugia.

I manifesti della torta al testo, quelli del prosciutto e di altre manifestazioni social-culinarie, sono state prese di mira da un pennarello nero che ha tracciato le parole “assassini” oppure “mer…”, in considerazione del fatto che ovunque è previsto l’uso di carne.

Scritte che periodicamente ricompaiono sui manifesti pubblicitari in giro per la città con la ripresa delle sagre estive. A Perugia per fatti identici si sono già svolti diversi processi.