Blitz all'alba, irruzione della polizia: catturata banda di spacciatori

La polizia di Assisi ha arrestato due cittadini albanesi e denunciato altri due connazionali per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il covo? Un albergo della città. Gli agenti hanno fatto irruzione all'alba.

Nella camera occupata da due cittadini albanesi di 22 e 21 anni, gli agenti hanno trovato su un tavolino 5 involucri contenenti cocaina e hashish. Nella camera vicina c'erano altri due cittadini albanesi, uno di 19 e uno di 24 anni, che hanno tentato di fuggire. Uno si è calato dal terrazzo della strada. I due non sono andati lontano: gli agenti lo hanno catturati poco dopo.

La perquisizione della camera ha portato alla luce numerose buste di cellophane e un bilancino di precisione con residui di polvere bianca, a e un borsello contenente 2.700,00 euro in banconote di vario taglio.

Il 22enne e il 21enne sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero, rinchiusi nel carcere di capanne. Il 19enne e il 24enne sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 24enne è stato anche denunciato per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

Non è finita qui.

La polizia ha denunciato anche il titolare dell’attività ricettiva che ha ospitato i cittadini albanesi. L’albergatore, scrive la Questura, non aveva comunicato alla Questura, come previsto dall’art. 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, i nominativi degli alloggiati presenti nella propria struttura.