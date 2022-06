Bivacco sulle scalette del Palazzo delle Poste: in sette allontanati da Perugia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in piazza Matteotti per la presenza di alcune persone che bivaccavano, consumando bevande sulle scale di accesso all’ufficio postale e agli uffici giudiziari, ostruendone il passaggio e creando disagio per i cittadini.

I poliziotti hanno identificato i presenti: sei cittadini stranieri e un italiano, seduti su alcuni cartoni, con diverse lattine e contenitori di bibite e alcolici sparse sul pavimento.

Le sette persone sono state portate in Questura dove sono state sottoposte a ulteriori controlli e accertamenti ed è emerso che in quattro erano gravati da precedenti di polizia. È emerso, inoltre, che gli stessi erano soliti bivaccare nella zona in cui sono stati fermati creando disagio per le persone in transito e degrado per l’ambiente.

Per questo motivo, il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha emesso a loro carico un ordine di allontanamento.