Bivacchi e nascondigli della droga, blitz della Polizia locale al parco della Pescaia

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge hanno effettuato un soralluogo presso il parco della Pescaia, dove erano stati segnalati bivacchi, giacigli e un anomalo andirivieni di persone.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno scoperto un’intercapedine in muratura delimitata da una cancellata in ferro che conduceva in un cunicolo sotterraneo di circa cinque metri. Una volta entrati, oltre a scoprire un accampamento di fortuna, hanno recuperato dell’hashish nascosto sotto una coperta.

Lo stupefacente era suddiviso in più pezzi e contenuto in un involucro in plastica termosaldato alle estremità, pronto, dunque, per essere venduto sulle piazze di spaccio.

Ripulita l’area interessata, mediante la ditta Gesenu, si è provveduto al sequestro penale della sostanza e alla comunicazione della notizia di reato per spaccio a carico di ignoti.