San Sisto, bivacca sotto i portici di un palazzo: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un centro culturale a San Sisto dove era stata segnalata una persona che stava bivaccando sotto i portici della struttura.

Giunti sul posto, unitamente a personale della Polizia locale, gli agenti della Squadra Volante hanno accertato la presenza di un uomo intento a dormire su un giaciglio di fortuna, di fronte ad uno degli ingressi dello stabile. Sentito in merito alla propria presenza, l’uomo, privo di documenti, non è stato in grado di fornire una motivazione attendibile.

Accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici necessari alla sua identificazione, l’uomo è risultato essere un nigeriano di 33 anni con a carico un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, notificatogli lo scorso aprile.

Terminati tutti gli accertamenti di rito l'uomo è stato denunciato per i reati di inottemperanza all’ordine lasciare l'Italia e invasione di terreni ed edifici. L’uomo è stato poi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dall’Italia.