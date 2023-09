Perugia, bivacca in un edificio e non ha documenti d'identità: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno scoperto e denunciato un uomo intento a bivaccare all’interno di un palazzo a Perugia.

Giunti sul posto, dopo aver preso contatti con il richiedente, gli operatori delle Volanti hanno effettuato un controllo dell’edificio constatando la presenza del giovane, intenta a dormire nel vano scale del condominio.

Sentito in merito alla sua presenza in quel luogo, il ragazzo non è stato in grado di fornire una giustificazione; inoltre, alla richiesta di esibire un documento di identità o il permesso di soggiorno, ha dichiarato di non averlo al seguito.

Accompagnato in Questura, è stato identificato come un cittadino ecuadoriano, classe 1996.

Al termine delle attività di rito, il 27enne è stato quindi denunciato per mancata esibizione del documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

L’uomo è stato inoltre denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici.