Perugia, rischia di annegare in piscina al centro estivo: bimbo di 5 anni in ospedale

Un bimbo di cinque anni è stato ricoverato all’ospedale di Perugia dopo un incidente in piscina al campo estivo.

Secondo quanto ricostruito il piccolo si trovava in piscina con gli altri bambini che frequentano il centro estivo, alla periferia di Perugia, quando all’improvviso è rimasto sott’acqua per un tempo incerto, rischiando di annegare.

Subito soccorso dal personale del centro estivo, è stato portato al Santa Maria della Misericordia, dove lo hanno ricoverato in terapia intensiva pediatrica, dove le sue condizioni sono state monitorare costantemente. Il bimbo non è in pericolo di vita, ma rimane sotto osservazione de medici.

La notizia è riportata dai quotidiani locali. La Procura di Perugia sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dei fatti e sta sentendo il personale del centro per ricostruire l’accaduto.