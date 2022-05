Bimbo di un anno in ospedale in condizioni disperate: indagini in corso

Un bambino di un anno è ricoverato nell'Unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia, in prognosi riservata. Il piccolo, di origine nigeriana, secondo la ricostruzione della Procura di Perugia, che ha incaricato delle indagini la Squadra Mobile, è arrivato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia nella mattinata di domenica 15 maggio "in arresto cardio-circolatorio". A portarlo "un connazionale amico della madre".

Il bimbo, come riportato da Corriere dell'Umbria e Messaggero, è arrivato in ospedale in condizioni disperate: arresto cardiaco e ipotermia. Era anche avvolto in una coperta zuppa d'acqua. I medici del Santa Maria della Misericordia lo hanno strappato alla morte.

Il piccolo, scrive la Procura, "dopo le immediate manovre rianimatorie è stato ricoverato nell'Unità di terapia intensiva neonatale, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata". E ancora: "Gli accertamenti sanitari di tipo diagnostico sul bimbo - prosegue la Procura - hanno evidenziato una frattura pregressa dell'omero destro, motivo di un ricovero nel locale nosocomio il 24 marzo e, altresì, una frattura longitudinale, con diastasi dei frammenti, dell'osso parietale sinistro ed una tumefazione dei tessuti molli in sede frontale destra". La causa di tali fratture è tutta da chiarire.

Il Pubblico Ministero di turno e la polizia giudiziaria (la Squadra Mobile di Perugia) "sono stati informati del ricovero solo nel pomeriggio inoltrato" e nella serata di domenica 15 maggio hanno sentito la madre del bambino e con altri testimoni che hanno prestato soccorso al piccolo nelle prime ore della mattinata.

Secondo quanto ricostruito da Corriere dell'Umbria e Messeggero la madre avrebbe raccontato ai medici dell'ospedale di Perugia che il figlio avrebbe rischiato di soffocare dopo avere mangiato un biscotto, che lei avrebbe tentato di tirare fuori il biscotto dalla bocca e di avergli gettato dell'acqua fresca addosso per farlo riprendere.

La Squadra Mobile di Perugia indaga per "ricostruire la dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità penali"