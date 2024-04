Bimbo gravemente ustionato dall'acqua bollente, portato in ospedale in elicottero

Bambino di 15 mesi di Orte rimasto gravemente ustionato. Il piccolo, nella giornata del 28 aprile, è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Roma. Necessaria anche la scorta di una pattuglia della squadra volante della questura di Terni nel tragitto tra l'ospedale Santa Maria e l'aviosuperficie di Maratta a Terni.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino, proveniente da Orte, sarebbe stato accompagnato dalla madre all'ospedale di Terni, dove è rimasto per poco tempo, all'incirca un'ora. In condizioni serie, sarebbe stato intubato. I medici del Santa Maria hanno poi deciso il trasferimento al policlinico Gemelli di Roma, struttura specializzata nell'affrontare casi come questo.