Marsciano, bimbo di 4 anni vola per sei metri dalla finestra di casa: non è in pericolo di vita

Un bambino di 4 anni è precipitato dalla finestra dell’appartamento in cui vive, al primo piano, a Marsciano.

Il piccolo, dopo un volo di sei metri è atterrato nel giardinetto di casa, ma non è in pericolo di vita. La notizia è riportata dalle pagine locali de Il Messaggero di oggi.

Il piccolo è precipitato mentre la madre stava sbrigando delle faccende domestiche. Ad accorgersi del bimbo per terra una vicina di casa.

Per i medici del Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato portato d’urgenza, nonostante il volo di sei metri e l’aver urtato la testa per terra, non è in pericolo di vita, ma ha riportato comunque lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.