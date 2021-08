Rasiglia, migliorano le condizioni del bimbo di 2 anni caduto nel vuoto

Il piccolo è ricoverato all'ospedale di Perugia e il quadro clinico appare in costante miglioramento, tanto da far ipotizzare le dimissioni nel breve periodo

Migliorano le condizioni del bimbo di 2 anni caduto ieri nel vuoto a Rasiglia. Un volo di 4 metri per il piccolo che era in vacanza in Umbria con la sua famiglia.

I medici del Santa Maria della Misericordia, dove il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso viste le iniziali condizioni, lo hanno seguito tutta la notte e il quadro clinico appare in costante miglioramento, tanto da far ipotizzare le dimissioni nel breve periodo.

Un bambino, secondo la ricostruzione fornita dai genitori e dai testimoni ai Carabinieri della Compagnia di Foligno che stanno svolgendo accertamenti sui fatti, è caduto, a Rasiglia, da un muretto per un’altezza di circa 4 metri.

Il piccolo era in vacanza con la famiglia, proveniente dal Lazio, e stava visitando la zona della “peschiera” quando, in prossimità di un terrazzo, ha superato la ringhiera ed è precipitato di sotto.