Bambine molestate a scuola, davanti al giudice confermano i baci rubati e le carezze dell'anziano volontario

Due ore e mezzo davanti al giudice per le indagini preliminari per raccontare le presunte molestie sessuali che avrebbero subito a scuola da parte di un volontario per la sorveglianza pomeridiana.

Le due bambine hanno ripercorso con il giudice, nella forma dell’incidente probatorio al fine di avere una testimonianza da usare in giudizio senza dover richiamare in aula le minori, hanno ricostruito quanto avvenuto a scuola, riconfermando quanto già detto al sostituto procuratore Franco Bettini. Due ore e mezzo durante le quali avrebbero, con qualche piccola dimenticanza, confermato di aver subito comportamenti non consoni da parte dell’80enne indagato.

Confermati i baci sulla bocca, le carezze sulla schiena e i toccamenti sulle gambe che l’imputato avrebbe attuato approfittando della sua autorità di vigilante nel tempo pomeridiano o a mensa.

Le bambine hanno confermato anche le sfide a braccio di ferro con l’uomo, che voleva vedere chi fosse più forte, chi avesse più muscoli. Le due minori avevano intuito che qualcosa non andasse, tanto che insieme, quando erano con il volontario, gli ponevano domande e quesiti in inglese, per distrarlo dalle attenzioni e dagli atteggiamenti che avrebbe avuto in alcune occasioni tra le tante volte che le due alunne erano rimaste a pranzo a scuola.

Le due bambine e le famiglie sono assistite dagli avvocato Daniele Fantini e Marco Piazzai.

L’imputato è difeso dall’avvocato Teresa Giurgola che precisato come siano emerse discrepanze nella narrazione dei fatti da parte delle due minori, con differenze e mancanze rispetto a quanto detto in precedenza al sostituto procuratore nel corso dell’audizione in forma protetta.