Bimbo di 4 anni rischia di soffocare per una caramella, salvato da un passante

Bimbo di 4 anni, in gita con i genitori in Umbria, rischia di soffocare per una caramella, ma viene salvato da un passante e poi aiutato da tante persone che si sono fermate.

Il fatto è stato raccontato dai genitori del piccolo sui social. Un modo per cercare di ringraziare tutti quelli che hanno prestato aiuto.

“Mi rivolgo a tutti gli abitanti di Assisi e dintorni… se per cortesia condividere il mio messaggio nei vari gruppi di paese – scrivono i genitori sui social - Volevamo ringraziare immensamente chi ieri domenica 24 ottobre nel pomeriggio nella rotonda ci ha prestato aiuto salvando nostro figlio di soli 4 anni. Infinitamente grazie al signore che è stato il nostro angelo che con una giusta manovra ha salvato il nostro piccolo ... che stava soffocando da una caramella”.

Questa persona che i genitroi vogliono ringraziare si è fermato, ha capito cosa stava accadendo ed è intervenuto attuando una manovra di disostruzione delle vie respiratorie (la manovra di Heimlich), espellendo la caramella e facendo così respirare il bimbo.

“Grazie a tutti che si sono fermati aiutandoci in quei minuti più brutti della nostra vita … Grazie alla signora che ha chiamato i soccorsi sanitari e ci ha accompagnati all’ospedale di Assisi… Grazie, grazie a voi tutti… nostro figlio è vivo per voi… non smettere mo Mai di ringraziarvi che Dio vi benedica!” si conclude il messaggio della coppia.