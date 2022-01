Un anno sulle strade di Perugia: 675 incidenti rilevati (8 mortali) e oltre 20mila punti della patente tagliati

La Polizia stradale del compartimento provinciale di Perugia ha accertato 14mila infrazioni, fatto rilievi in oltre 650 incidenti e tagliato oltre 20mila punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. E dai dati dell’attività del 2021 emerge che nel 5 per cento degli incidenti uno dei conducenti era ubriaco e nell’1 per cento dei casi aveva assunto droga.

La sezione di Perugia e il personale dei distaccamenti di Foligno, Città di Castello, Castiglione del Lago e Todi, hanno effettuato 3.865 pattuglie di vigilanza stradale, 98 pattuglie di scorta e 529 pattuglie in altri servizi di competenza. Per un totale di chilometri percorsi pari 918.029, con 4.639 soccorsi effettuati.

Nel corso dei servizi sono state accertate 14.126 infrazioni: 98 per guida in stato di ebbrezza; 15 per guida sotto l’effetto di stupefacenti; 868 per automobilisti senza cintura di sicurezza, 1 per guida di motociclo senza casco; 258 infrazioni per guida con il cellulare. Infrazioni che hanno portato ad un totale di 21.886 punti patente decurtati, 169 patenti ritirate per la sospensione, 206 carte di circolazione ritirate, 221 mezzi sequestrati e 126 fermi amministrativi.

Nel corso del 2021 ai è registrato un forte calo delle infrazioni e sanzioni per guida in stato di ebbrezza: dai 91 del 2020 agli 89 casi del 2021 (maggiore il divario con il 2019, quando erano state 175 le sanzioni). Calo anche per la guida sotto l’effetto di stupefacenti: 15 casi accertati contro i 18 del 2020 e i 24 del 2019.

Gli incidenti rilevati sono stati 675, 467 con soli danni, 200 con feriti e 8 mortali. Lungo la E45 sono stati rilevati 274 sinistri, 202 incidenti con soli danni, 71 con feriti e 1 mortale. Sono state 101 le persone ferite e una deceduta.

Gli incidenti lungo il Raccordo A/6 sono stati 179, 124 con soli danni, 54 incidenti con 70 feriti, 1 mortale.

La strada statale 75 Centrale Umbra ha visto 62 incidenti, 40 con danni alle sole cose, 19 con 37 persone ferite e 3 sinistri mortali con altrettante persone decedute.

Nella strada statale Flaminia gli incidenti registrati sono stati 39, 23 dei quali con danni alle auto, 15 con 23 persone ferite e un incidente mortale.

La strada statale 318 è stata protagonista di 17 sinistri stradali, con 5 persone ferite in 4 incidenti, nessun morto e 13 scontri con danni alle auto.

Sul fronte degli incidenti la Polstrada ha registrato la correlazione dell’uso di alcol o droghe alla guida, rispettivamente, in 37 casi (indice del 5,48%) e in 11 sinistri (1,60%).

L’attività della Polstrada ha riguardato anche i controlli amministrativi, con relative 75 sanzioni, in autodemolitori (3), agenzie pratiche auto (14), scuole guida (6), concessionarie di veicoli (12), intermediari assicurativi (0), studi peritali (0), carrozzerie (21), centri revisione e gommisti (14), fficine meccaniche (5).

Le indagini di polizia giudiaria, con relativa denuncia e apertura di 34 fascicoli in Procura, hanno rigaurdato i settori del riciclaggio di veicicoli o parti di essi di provenienza furtiva (4), furti auto (9), truffe assicurative (2), reati contro la persona nella circolazione stradale (1), importazione illecita o irregolare di veicoli (10), falsità documentali inerenti circolazione stradale (6), clonazione di veicoli (2). Sono state anche arrestate 4 persone, 170 denunciate, con 7 veicoli sequestrati e altrettanti recuperati. Elevate anche 12 contravvenzioni amministrative a seguito di controlli.

Il personale della Polstrada è stato impegnato anche nelle attività di formazione nelle scuole dei giovani, diffusione della cultura della sicurezza, dimostrazioni di funzionamento di apparecchiature e dispositivi, corsi per i formatori nel campo della sicurezza stradale.