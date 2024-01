Patenti "bruciate" per l'alta velocità e ladri di alcolici in manette, il bilancio della Polizia stradale di Perugia

Duecento patenti in fumo, oltre 20mila punti tagliati e quasi 15mila multe per eccesso di velocità, mancato uso di cinture e seggiolini e uso del cellulare alla guida.

Il bilancio 2023 della Sezione della Polizia Stradale di Perugia è il risultato di 3.379 servizi di pattuglia, 33 scorte a gare e personalità e la collaborazione in servizi di ordine pubblico con 50 pattuglie. Di assoluto rilievo anche l’attività preventiva: sono state contestate 14.685 infrazioni al Codice della Strada, di cui 5.075 per eccesso di velocità, 564 per il mancato uso dei sistemi di ritenuta (cinture e seggiolini), 343 per l’utilizzo del telefonino alla guida; sono 203, invece, le patenti di guida ritirate e 20.498 i punti patente decurtati. I veicoli sequestrati sono stati 211 mentre quelli sottoposti a fermo amministrativo sono stati 110; ritirate anche 214 carte di circolazione.

Da sottolineare il dato relativo ai conducenti controllati con etilometro e precursori che, nel 2023 sono stati 1.508. Di questi, 126 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 17 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con la ripresa dei servizi di contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”, si è potuta constatare nella provincia una diminuzione dei casi di guida in condizioni alterate, infatti, nell’anno 2022, erano stati 180 i casi complessivamente accertati, mentre nel 2021, in regime di restrizioni dovute al Covid 19, erano stati 107. Dopo la fine delle restrizioni pandemiche sono stati riattivati nel fine settimana i servizi di controllo con etilometri e precursori con un totale di 23 servizi, con un impiego di 48 pattuglie.

Relativamente agli infortuni, nell’anno 2023 sono stati rilevati complessivamente 755 incidenti stradali, di cui 6 con esito mortale, 234 con lesioni e 515 con danni a cose.

Anche nel campo dell’infortunistica si è registrata una diminuzione rispetto al 2022, dove erano stati rilevati 813 incidenti stradali, di cui 10 con esito mortale, 277 con lesioni e 526 con danni a cose.

Nel corso dell’anno, sono stati effettuati anche servizi specifici secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, su materie particolarmente avvertite nella sensibilità collettiva. I servizi effettuati, complessivamente 58 - hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell’autotrasporto (persone, animali vivi, sostanze alimentari e trasporti eccezionali), controlli della copertura assicurativa R.C.A., degli pneumatici dei veicoli, sull’uso corretto dei telefoni cellulari, dei sistemi di ritenuta e cinture di sicurezza.

L’attività di polizia giudiziaria ha ottenuto significativi risultati, come l’indagine conseguente alla consumazione di una serie di furti in danno di esercizi commerciali (bar/tabacchi) posti all’interno delle aree di servizio dislocate lungo la E-45, nel territorio della provincia di Perugia, ovvero, nelle immediatamente adiacenze delle stesse, che ha permesso al personale della Polizia Stradale di individuare ed arrestare gli autori, due cittadini albanesi domiciliati fuori Regione. Nel complesso sono stati accertati 6 episodi di furto per un valore della refurtiva stimato in circa 36.000 euro; l’indagine scaturita dal sequestro di un notevole quantitativo di refurtiva - costituito da liquori e oggettistica varia - effettuato a seguito dei rilievi effettuati dal personale della Polizia Stradale nell’ambito di un incidente avvenuto lungo la E-45, in località Palazzaccia, che ha portato all’individuazione di un sodalizio criminale formato da quattro cittadini georgiani che operavano sistematicamente furti di liquori ed oggettistica presso supermercati di questa provincia e di quelle limitrofe. In totale sono stati accertati 12 episodi, per lo più in danno di supermercati, per un valore stimato in circa 40 mila euro.

Nel corso del 2023 sono state arrestate o fermate 5 persone, 138 quelle denunciate, 5 i veicoli sequestrati o recuperati, 4 i documenti di circolazione sequestrati, 113 gli esercizi pubblici controllati e 9 le violazioni accertate a carico di esercizi pubblici.