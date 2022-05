Vede la bicicletta che gli hanno rubato: rider denunciato per ricettazione

Passa in via XIV settembre e vede la bici che gli era stata rubata ad aprile, così chiama i carabinieri. I militari di Perugia hanno fermato il 26enne in sella alla bicicletta, rider di professione, incensurato.

Il ragazzo, scrivono i carabinieri, ha spiegato di aver comprato la bici qualche giorno prima da un soggetto che non conosceva, pagandola 500 euro.

Il rider è stato denunciato per ricettazione e la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.