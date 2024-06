Spacca un bicchiere in testa all'amica durante una lite: a processo

Erano amiche, ma in realtà non si sopportavano e, alla fine, è scoppiata la lite con una delle ragazze finita in ospedale, mentre l’altra è comparsa davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di lesioni aggravate.

L’imputata, difesa dall’avvocato Marco Gentili, è accusata di “avere cagionato” all’altra ragazza “una lesione da taglio laterocervicale” dopo averla “colpita con un bicchiere in vetro che si infrangeva” sulla testa della malcapitata.

La Procura di Perugia contesta all’imputata, una 26enne perugina, “l’aggravante dei futili motivi consistiti in una persistente ostilità nei riguardi della persona offesa”.

L’episodio contestato è avvenuto a Perugia il 6 agosto del 2021.