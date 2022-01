Bevagna, è positiva al coronavirus e in isolamento: beccata a passeggiare in centro, denunciata

E' in isolamento perché positiva al coronavirus, beccata a passeggiare in centro storico. E' successo a Bevagna. La donna è stata fermata alla polizia locale durante i controlli per il rispetto delle normative anti covid. Al momento dell’identificazione è emerso che era soggetta alla misura sanitaria dell’isolamento domiciliare, in quanto risultata positiva al Covid-19.

La signora è stata denunciata per il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia (articolo 260 del Testo unico sulle leggi sanitarie. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede l’arresto e da tre a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro).

Il Comune di Bevagna, con una nota, spiega che "proseguono i controlli del personale della polizia locale di Bevagna, in coordinamento con la Questura di Perugia, per la verifica del green pass nei locali pubblici e il rispetto della normativa anti Covid".