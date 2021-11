Bevagna, assalto alla sede della Ecb: "Hanno rubato delle nostre divise della Protezione Civile"

Nuovo assalto alla sede dell'associazione Ecb Emergenze Calamità Bevagna Onlus. La presidente, Liana Badiali, denuncia tutto su Facebook: "Questa notte, delle gran brave "persone" sono tornate a farci visita nella nostra sede. Hanno distrutto e vandalizzato tutto ciò che non sono riusciti a portare via o era per loro di poca importanza. Hanno rubato il boiler facendo allagate tutto il magazzino. Nella sede hanno distrutto il portone con serratura blindata, le finestre hanno le grate, portato via attrezzi".

E ancora: "La cosa più grave ed importante è che hanno rubato delle nostre divise, che ancora devo quantificare. La mia raccomandazione è che nessuno apra o dia qualcosa a chi si presenta vestito da protezione civile. Noi volontari dell'Ecb Bevagna ci conoscete tutti, quindi fidatevi solo di noi, abbiamo anche dei tesserini per farci riconoscere. Ma in questi ultimi 2 anni ci avete visto ovunque".