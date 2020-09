In Breve - Bevagna, pioggia di denunce su una 36enne: scattano gli arresti domiciliari

I militari della Stazione Carabinieri di Bevagna hanno arrestato una cittadina italiana, di 36 anni, in esecuzione di un’ordinanza con cui è stato revocato l’obbligo di dimora e sostituito con gli arresti domiciliari. Il provvedimento scaturisce da diverse denunce presentate nei confronti della 36enne in questo ultimo periodo. Al termine delle formalità di rito la donna è stato accompagnata al proprio domicilio da dove non potrà allontanarsi.



