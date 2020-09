Bettona, statuina della Madonna vandalizzata: la denuncia. "Ma cosa siamo diventati"

Nel giorno che si festeggiava la natività della Beata Vergine - lo scorso 8 settembre - una mano anonima ha pensato bene di vandalizzare e oltraggiare una piccola ma molto amata e venerata statua della Madonna a Bettona. Il vandalo o i vandali hanno molto probabilmente utilizzato due bombolette: una rossa e una nera. Con queste si sono accanite sulla statua. La denuncia porta la firma della lista civica il Quadrifoglio che ha pubblicato tutto sulla propria pagina facebook. Tanta amarezza e rabbia in città: "Ma che cosa siamo diventati? Una vergogna per l’umanità": scrive una signora. E ancora: "Rispetto, questo sconosciuto". Ma c'è anche chi è pronto a rimboccarsi le maniche: "Madonnina che ogni volta che passo davanti non faccio a meno di guardarla e farmi il segno della croce. Comunque mi metto a disposizione per poterla risistemare insieme a qualcuno più esperto di me".

