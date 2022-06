Bettona, insulti e minacce per strada: sotto processo vicino di casa molesto

Un rumeno di 46 anni, difeso dall’avvocato Fabrizio Schettini, è accusato di molestie e minacce nei confronti di un vicino.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo, “per petulanza, recava disturbo” ad un marocchino di 59 anni, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Beatrice Marini, “in quanto in ogni occasione di incontro lungo la pubblica via, senza alcuna motivazione, lo molestava e minacciava con frasi del tipo: io non ho paura dei carabinieri, io ho menato tua moglie, tu non hai fatto niente, ti spacco la testa, imbecille”.

Scorrendo il capo d’accusa è riportato anche un altro episodio, nel corso del quale l’imputato, “avendo incrociato sulla pubblica via” il vicino di casa, “gli impediva il cammino, avvicinandosi con il cellulare per riprenderlo, sino ad arrivare con il cellulare ad una distanza di circa 10 centimetri dal volto della persona offesa, che lo scansava proseguendo il cammino”.

I fatti denunciati sono avvenuti a Bettona il 30 luglio del 2018.