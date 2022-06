Drammatico incidente stradale nella mattinata di lunedì 13 giugno nella zona di Bettona. Per cause ancora in fase di accertamento l'auto condotta da un 47enne lungo la Torgianese si è schianta contro un muretto. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.