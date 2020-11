Bettona, nella rete dei controlli anti-covid dell'Arma rimane intrappolato un pusher di Bastia Umbra

Nella rete dei Carabinieri di Bettona per far rispettare le norme anti-contagio, è finito un pusher di Bastia che è stato fermato ad un posto di blocco mentre era a bordo del suo mezzo. Dato il nervosismo del giovane i militari hanno prima effettuato una ispezione nella sua auto trovando nel portaoggetti dell’autovettura, tre spinelli già confezionati, verosimilmente pronti ad essere ceduti. Poi hanno voluto controllare anche l'abitazione del pusher a Bastia Umbra. Qui il bottino era decisamente più importante: 71 grammi di hashish, altre 3 grammi di marijuana e un tesoretto considerato provento di spazzio. Il giovane è stato denunciato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.