Raggira la parente 90enne e brucia 600mila euro di patrimonio

I carabinieri di Bettona hanno denunciato una donna per circonvenzione di incapace. La donna, secondo la ricostruzione e le indagini dei militari, sarebbe responsabile di aver circuito una lontana parente e di averne dilapidato il patrimonio. Circa 600mila euro in totale.

La novantenne, vedova e senza figli, scrivono i carabinieri, aveva messo da parte negli anni una considerevole somma di denaro per far fronte alle spese della vecchiaia e da lasciare poi in eredità. La sorella, di due anni più giovane, non riuscendo a far fronte alla gestione della donna affetta da demenza senile, si è rivolta a una lontana parente, sempre di Bettona. La donna, proseguono i militari," è riuscita a farsi conferire una procura notarile per operare sul conto corrente dell’anziana". La giovane "è riuscita a spendere quasi tutto il patrimonio, arrivando anche a vendere un appartamento a un prestanome".

Dopo il decesso dell’anziana, l’eredità è passata da un valore complessivo di circa 600.000 euro a quasi nulla.

Gli eredi, disperati, si sono rivolti ai carabinieri. La giovane è stata denunciata per circonvenzione di incapace.