Cane legato ad un albero con una catena di ferro troppo corta per muoversi: denunciato proprietario

Legato ad un albero da una catena di ferro (comportamento già di per sé vietato da una stringente normativa regionale), in più talmente corta da limitarne i movimenti. L’animale, uno splendido esemplare di labrador femmina dal nome Kyra, per tentare di liberarsi aveva riportato evidenti ferite al collo dovute allo sfregamento.

È così che l' hanno trovata i carabinieri della Stazione di Bettona, allertati da una cittadina che nel corso di alcune passeggiate mattutine aveva notato le condizioni del povero animale. I militari hanno quindi liberato Kyra ed allertato il servizio veterinario dell’Usl Umbria 1 per tutte le cure del caso, sottraendola al proprietario che, nel frattempo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’incuria dimostrata nei confronti del proprio cane e per le sofferenze patite. I veterinari, dopo averle prestato le prime cure, hanno trasferito Kyra nei propri ambulatori per successive visite e medicazioni. Dopo le cure sarà affidata in adozione, in cerca di una nuova famiglia che possa trattarla con l’amore e con il rispetto che merita.