Bettona, il sindaco Marcantonini: "Studente positivo, classe in quarantena"

"Abbiamo un positivo che frequenta la terza Media. Abbiamo messo in quarantena tutta la classe e alcuni insegnanti". Lo ha annunciato il sindaco di Bettona, Lamberto Marcantonini, che ha anche ammesso che sono a rischio le cresime previste in questi giorni ma la decisione è dibattuto con il parroco loale. La famiglia del ragazzo risultato positivo abita fuori Comune.

"Vediamo ancora Persone che non indossano la mascherina o che non la indossano correttamente (naso e bocca). Si vedono persone in assembramento. Non ci possiamo permettere di chiudere le scuole o le attività". La situazione ad oggi nel comune di Bettona: un guarito; due persone in più risultano contagiati, stanno bene e sono asintomatici. Attualmente sono 6 gli individui attualmente positivi, tre di questi in Ospedale.