Beccato mentre ruba nella auto in sosta in Borgo XX Giugno: in tasca il kit da scassinatore e refurtiva

Beccato in Borgo XX Giugno con il kit da scassinatore e refurtiva nelle tasche. Il ladro è stato sorpreso mentre forzava delle auto in sosta, nei pressi del Giardino del Frontone, nella zona di Borgo XX Giugno, da un passante che ha subito chiamato la Polizia riferendo di aver notato l’uomo aggirarsi tra i veicoli parcheggiati, intento a tentare di aprirli forzando la serratura.

Gli agenti hanno individuato e fermato l'uomo, un cittadino tunisino di 34 anni, con numerosi precedenti per furto su autovetture e detenzione di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un cellulare, il cui furto era stato denunciato lo scorso 28 giugno, di un paio di occhiali da sole griffati, di un anello in oro e di altri oggetti atti allo scasso, tra cui un martelletto frangivetro e un coltellino multiuso, di cui lo stesso non è riuscito a giustificare il possesso.

Per questo è stato denunciato per i reati di tentato furto, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e false attestazioni sulla propria identità.

I poliziotti hanno poi rintracciato e riconsegnato il telefono cellulare alla proprietaria, una cittadina israeliana, gli altri oggetti, invece, sono stati sequestrati in attesa dell’individuazione dei legittimi proprietari.