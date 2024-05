L'allevamento di tacchini è pericoloso per la salute pubblica, battaglia legale sulle autorizzazioni

L’allevamento di tacchini inquina con le sue emissioni odorose e sonore, scatta quindi il ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per farlo chiudere.

A ricorrere al Tar un comitato di cittadini, contro la Regione Umbria, e la società proprietaria dell’allevamento, chiedendo l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti autorizzativi.

Il comitato “per previsione statutaria agisce per la tutela della salute e dell’ambiente” e ha chiesto di accedere al controllo dei documenti dell’allevamento nella zona di Spello ritenendola “idonea a cagionare potenziali danni all’ambiente e alla salute dei cittadini mediante emissioni non autorizzate in atmosfera”.

La Regione Umbria rilasciato copia di una parte dei documenti richiesti, ma il comitato ha reiterato la richiesta integrale sulle autorizzazioni, i controlli, le verifiche dell’Arpa e della Provincia di Perugia, in particolare in relazione all’autorizzazione “a carattere generale per la prevenzione dell’inquinamento in atmosfera” concessa nel 2012, quando la competenza era appunto alle Province.

Per i giudici amministrativi, però, “il ricorrente non ha comprovato che la Regione Umbria sia effettivamente detentrice della documentazione richiesta, in quanto il criterio dell’attuale competenza ad esercitare la funzione di autorizzazione alle emissioni in atmosfera non implica il necessario trasferimento della documentazione relativa a provvedimenti rilasciati ben 10 anni addietro”.

Il ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione passiva nella parte in cui è diretto a domandare alla Regione Umbria l’ostensione di documentazione formata e comunque ragionevolmente tuttora detenuta da altra amministrazione, nello specifico la Provincia di Perugia.