Appartamento avvolto dalle fiamme: anziana portata in Ospedale, immobile fortemente danneggiato

Un' anziana signora di 86 anni è stata portata dai medici e paramedici del 118 al Pronto Soccorso di Perugia per una presunta intossicazione da fumo e altro dopo un incendio divampato in una abitazione di Bastia Umbra, nel tardo pomeriggio di oggi. Le sue condizioni di salute non sono state comunicate dai sanitari. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal piano terra e in particolare da un materasso e si sono rapidamente diffuse in tutti i locali. Fondamentale l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio. I danni sono considerati comunque ingenti e l'immobile parzialmente inagibile ma i vigili del fuoco di Assisi e di Perugia stanno ancora raccogliendo elementi per capire le cause e la tenuta della struttura andata in fiamme.