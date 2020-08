Tragedia a Bastia, muore 24enne di Spoleto investito dopo una lite tra giovani

Aveva 24 anni il giovane di Spoleto (F.L) che questa notte, intorno alle 3, è morto dopo essere stato investito nei pressi di un noto locale di Bastia Umbria, in via Giontella. Le indagini dei Carabinieri sono in corso e nelle caserme di Assisi e Bastia Umbra sono stati convocati diversi giovani per cercare di ricostruire l'accaduto. Il compito dei militari è cercare di capire se l'investimento è stato volontario e collegato ad uno scontro tra gruppi di giovani avvenuto poco prima della tragedia sempre nella stessa area. Di certo è che il ragazzo è stato investito da una Opel Corsa nera in fase di retromarcia. I testimoni hanno spiegato che il ragazzo era a terra dopo essere stato colpito durante la lite. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il corpo del ragazzo è stato lì, a terra nello stesso punto dove è stato investito, per diverse ore coperto da un lenzuolo bianco. Come ha riportato Umbriajournal. Per tutta la notte gli amici hanno vegliato disperati sul corpo del loro compagno. I carabinieri della compagnia comando di Assisi, al seguito del Tenente Colonnello, Marco Vetrulli, stanno indagando sulla vicenda e avrebbero acquisito, oltre che testimonianze dirette, anche le immagini di videosorveglianza dell'area. Alcuni soggetti in fuga, dopo la tragedia, facenti parte del gruppo protagonista delle violenze, sono stati già individuati. Ma vige, per ora, il massimo riserbo.

aggiornamento nel corso della giornata