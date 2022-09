Ubriaco semina il caos e molesta i clienti, serve la polizia. E' successo a Bastia Umbra e il 44enne è stato sanzionato e portato in ospedale per accertamenti.

L'uomo, ricostruisce la Questura, si è presentato all’interno di un esercizio commerciale "in palese stato di ebbrezza" e ha iniziato a molestare e infastidire i clienti. Il 44enne è stato soccorso dal 118 ed è stato sanzionato dalla polizia ai sensi dell’articolo 688 del Codice penale (Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309).