Bastia Umbra, rissa davanti ad un locale: è grave dopo essere stato colpito da pugni e calci

Nelle prime ore del mattino, personale della Compagnia Carabinieri di Assisi, è intervenuto all’esterno di un noto locale di Bastia Umbra, a seguito di una segnalazione su una rissa tra da alcuni avventori e altri che si trovavano all'esterno. I militari e il personale sanitario del 118, una volta giunti sul posto, hanno trovato riverso a terra, privo di conoscenza, un cittadino albanese classe 1994 il quale sarebbe stato aggredito e colpito ripetutamente da un gruppo di persone al momento sconosciute, che poi si sono date alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L’uomo è stato trasportato in Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ed è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso le indagini da parte dei militari di Assisi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia.

