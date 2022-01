Bastia Umbra, maiale in fuga in città: l'allarme degli automobilisti, salvato dal veterinario dell'Asl

Ieri notte gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra, in via del Cipresso, a seguito della segnalazione della presenza di un grosso maiale incustodito che si aggirava per la strada creando pericolo ad automobilisti e passanti. L’animale, fuggito al controllo del suo proprietario si è avventurato sulla strada del centro abitato di Bastia Umbra, rischiando di essere investito. Fortunatamente, un automobilista ha avvistato il maiale e, conscio del pericolo sia per l’animale che per la sicurezza degli automobilisti, ha telefonato immediatamente al 112. Gli agenti intervenuti hanno subito bloccato la circolazione e chiamato il veterinario responsabile della ASL. Giunto sul posto, con l’aiuto dei poliziotti, ha provveduto a mettere in sicurezza l’animale. Scongiurato il rischio di incidenti, gli agenti hanno riaperto la circolazione e hanno avviato le indagini per risalire al proprietario del maiale.