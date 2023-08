Prende le chiave dell'auto appoggiate sul bancone di un locale e ruba un'auto: catturato ma il giudice dice "no" al carcere

Un 27enne e’ stato arrestato dai Carabinieri a Bastia Umbra per il furto di un’autovettura. Il giovane e’ stato messo ai domiciliari dal giudice dopo l’udienza di convalida. Secondo quanto appurato dai militari il giovane, difeso dall’avvocato Alessandro Bacchi, avrebbe seguito un uomo a bordo della sua auto e quando questi si sarebbe fermato presso un’attivita’ commerciale per fare degli acquisti, si sarebbe impossessato dell’auto parcheggiata.

Il 27enne si sarebbe avvicinato al bancone del negozio dove l’uomo aveva appoggiato le chiavi della vettura, le avrebbe afferrate e poi sarebbe salito in auto scappando Il proprietario della vettura aveva subito chiamato i Carabinieri e denunciato il furto. Dopo alcune ore di ricerche i militari hanno rintracciato il giovane e l’autovettura, arrestando il primo e riconsegnando la seconda. In tribunale il sostituto procuratore ha chiesto la convalida del fermo e la detenzione in carcere, ma il giudice ha ritenuto piu’ funzionale gli arresti domiciliari, convalidando l’arresto del giovane che ha anche precedenti per altri reati.