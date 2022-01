"Non sapevo che servisse il green pass... per lavorare": multato parrucchiere e chiuso locale

"Non sono vaccinato e non ho nessun green pass: ma perchè serve anche per lavorare?": la domanda stupita è stata rivolta dagli agenti di Polizia di Assisi da un parrucchiere di Bastia Umbra che era stato oggetto di un controllo per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. La Polizia, dopo aver spiegato le norme, hanno sia multato il parrucchiere la sanzione di 400 euro e, considerato il rischio elevato di contagio e considerata la particolare natura dell’attività esercitata, "è stata disposta, in via cautelare, l’immediata chiusura temporanea dell’esercizio". Dal 20 gennaio entrerà in vigore l'accesso con green pass anche per i servizi alla persona.