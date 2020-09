Furto al supermercato: madre e figlia rubano cosmetici, 80enne e 49enne denunciate

Madre e figlia denunciate dai carabinieri di Assisi per furto. E' successo in un supermercato di Bastia Umbra. Il personale si è accorto delle due e ha chiamato il 112. I carabinieri, accorsi sul posto, hanno fermato e identificato due donne, madre 80enne e figlia 49enne, entrambe di origini laziali che avevano nascosto delle loro borsette cosmetici per un valore di circa 100 euro.

Le due donne sono state denunciate per furto. La merce è stata restituita ai titolari del supermercato.