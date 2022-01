Bastia Umbra, fermato senza documenti: espulsione per un 21enne senza permesso di soggiorno

Provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un 21enne albanese, fermato senza alcun valido documento di identità a Bastia Umbra dagli agenti della squadra volante del commissariato di Polizia di Assisi.

I poliziotti, al fine di verificare la sua condizione di regolarità sul territorio nazionale, lo hanno condotto presso la sede del commissariato per le procedure di fotosegnalamento e hanno poi avviato ulteriori indagini con il supporto dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.

In seguito alle verifiche sul 21enne è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno. Per tale motivo, a suo carico, è stato emesso un provvedimento di espulsione.