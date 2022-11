Cresce il fenomeno del taccheggio nei negozi: con un taglia unghie fa saltare le placche a difesa delle merci, scoperto e denunciato

Il fenomeno del taccheggio nei negozi e centri commerciali a Perugia e provincia cresce di giorno in giorno: l'ultima denuncia arriva da Bastia Umbra riguardante il furto di alcuni prodotti da parte di un giovane – classe 1995 – con diversi precedenti. Fondamentale ancora una volta è stata fondamentale la sicurezza, intesa come personale in servizio, che hanno individuato prima dell'uscita il giovane sospetto. Il 27enne utilizzando un taglia unghie in metallo per rimuovere le placche antitaccheggio sia da alcuni indumenti e articoli per la cura della persona sottratti poco prima dagli scaffali del negozio. La merce poi era stata nascosta sotto i vestiti. Il 27enne, cittadino italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, si è scoperto una volta portato in Commissariato che era stato "espulso" per tre anni da Bastia con tanto di divieto di ritorno. Un divieto che è stato rinnovato a suo carico oltre che dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di furto aggravato.