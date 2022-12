Troppo violenti e pericolosi: due giovani cacciati da tutti i locali della provincia di Perugia

Non potranno entrare in discoteche, locali notturni e altri locali di pubblico intrattenimento presenti nell’intera provincia di Perugia perchè considerati violenti e quindi pericolosi per gli avventori. Un Daspo, imposto dal Questore di Perugia, che riguarda due ragazzi di 23 e 28 anni che si erano resi protagonisti di una violenta aggressione ai danni di un cittadino straniero in un locale a Bastia Umbra. Ai due, per 12 mesi, sarà proibito anche di sostare nei pressi dei locali della provincia di Perugia. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.