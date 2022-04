Bastia Umbra, violento scontro tra avventori davanti locale: il questore usa il pugno di ferro, chiuso per 10 giorni

La Polizia di Stato, con decreto del Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha disposto la chiusura e la sospensione di un’attività commerciale di Bastia Umbra, per un periodo di 10 giorni. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad alcuni disordini avvenuti, alla fine di marzo, davanti al locale: diversi avventori hanno alimentato un violento scontro fermato prima che degenerasse pericolosamente dalla Polizia di Stato che dopo aver placato gli animi ha identificato i violento e ricostruito i motivi dello scontro.

"Il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha indotto il Questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 10 giorni, in modo da prevenire il reiterarsi di tali episodi": si legge nella nota del Questore. Anche durante il periodo delle festività pasquali, è previsto un piano di controlli mirati di territori e locali considerati più a rischio con l'obiettivo di prevenire fenomeni criminosi e garantire la tranquillità dei cittadini.