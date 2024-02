Vivono in albergo e spacciano cocaina: catturati

I carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato un 25enne e un 20enne, entrambi cittadini extracomunitari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione dei militari i due vivevano in un albergo della zona e nascondevano la cocaina in una stradina di campagna.

I carabinieri li hanno notati durante un normale servizio di controllo del territorio e pedinati mentre imboccavano la strada tra i campi di Bastia. La perquisizione personale, delle auto e della stanza dell'albergo ha portato alla luce circa 40 grammi di cocaina e quasi 3.000 euro in contanti.

I due sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Capanne. Al termine dell’udienza di convalida, uno dei due è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Bastia Umbra con contestuale obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, mentre per il secondo è scattato il divieto di dimora in Umbria.