Bastia Umbra, anziana esce a fare una passeggiata e si ritrova al buio: soccorsa dalla Polizia

L'operazione "Borghi sicuri" ha toccato il territorio di Assisi, in particolare le frazioni di Tordibetto e Palazzo e il comune di Bastia Umbra.

I controlli, che hanno interessato le principali vie di accesso di città e frazioni, ma anche le zone abitate più isolate e periferiche, sono stati coordinati sul posto da un funzionario della Polizia di Stato che ha individuato i principali obiettivi. Nell’ambito dei servizi sono state 52 le persone identificate e 39 i veicoli monitorati nel corso dei 4 posti di controllo effettuati.

Durante il pattugliamento, i poliziotti sono anche intervenuti in soccorso di una 84enne, spaventata dall’assenza dell’illuminazione pubblica in una strada di Bastia Umbra. Gli agenti, per rassicurarla, hanno quindi effettuato un pattugliamento della zona con le luci da crociera accese, in attesa del ripristino dell’energia, avvenuto poco dopo.

Il progetto “Borghi Sicuri” e i relativi controlli continueranno per tutta la settimana e interesseranno le zone di zone di Spoleto, Foligno, Perugia e Città di Castello.